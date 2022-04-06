Із Росії йде «Гаррі Поттер»

Магазини електронних книг закликають росіян встигнути купити книги

Магазини електронних книг «ЛітРес» та MyBook заявили, що книги про «Гаррі Поттера» стануть недоступними з 8 квітня. Це відбувається «за рішенням правовласника».

«На жаль, серія про «Гаррі Поттера» зникне з полиць ЛітРес 08.04.2022 о 23:59. Встигніть купити книги, і вони залишаться з вами назавжди», – йдеться у повідомленні магазину «ЛітРес», яке цитує російське видання The Insider.

Раніше письменниця Джоан Роулінг відповіла російському президентові Володимиру Путіну, який заявив, що Захід намагається скасувати Росію, як скасував дитячу письменницю за те, що вона «не догодила шанувальникам так званих ґендерних свобод». Роулінг написала в Twitter, що «критикою західної культури скасування, можливо, не варто займатися тим, хто прямо зараз вбиває мирних жителів, винних тільки в тому, що вони чинять опір, і тим, хто садить у в'язницю і цькує своїх критиків».

Як повідомляв «Главком», французька торговельна мережа Auchan припиняє інвестиції та поставки в РФ.