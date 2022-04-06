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    Через річку Ірпінь з'явиться переправа, а згодом міст (фото)

    Через річку Ірпінь намагаються якнайшвидше побудувати переправу та відновити міст - Через річку Ірпінь з'явиться переправа, а згодом міст (фото)
    Через річку Ірпінь намагаються якнайшвидше побудувати переправу та відновити міст
    Фото з відкритих джерел

    У перші дні війни міст підірвали українські військові, щоб зупинити російських окупантів

    Через річку Ірпінь поблизу Києва почали будувати переправу. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    Наразі фахівці «Укравтодору» облаштовують тимчасову переправу для вантажівок, військової і будівельної техніки.

    Паралельно триває підготовка до будівництва нового моста.

    Проте місцева влада попереджає мешканців Ірпеня, Бучі та Гостомеля про те, що повертатися до домівок зарано. Адже у містах-супутниках Києва залишається високий ризик підірватися на вибухових пристроях чи загинути під завалами.

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    Нагадаємо, у звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.

    Зараз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці працюють вибухотехніки ДСНС. Вони очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    Через річку Ірпінь з'явиться переправа, а згодом міст (фото)