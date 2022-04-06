Через річку Ірпінь з'явиться переправа, а згодом міст (фото)
У перші дні війни міст підірвали українські військові, щоб зупинити російських окупантів
Через річку Ірпінь поблизу Києва почали будувати переправу. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Наразі фахівці «Укравтодору» облаштовують тимчасову переправу для вантажівок, військової і будівельної техніки.
Паралельно триває підготовка до будівництва нового моста.
Проте місцева влада попереджає мешканців Ірпеня, Бучі та Гостомеля про те, що повертатися до домівок зарано. Адже у містах-супутниках Києва залишається високий ризик підірватися на вибухових пристроях чи загинути під завалами.
Нагадаємо, у звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.
Зараз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці працюють вибухотехніки ДСНС. Вони очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.