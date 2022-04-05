Мережа «Ашан» наважилася піти з Росії

«Ашан» одна з небагатьох компаній, яка залишалася працювати в Росії

Головний офіс ухвалив рішення згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ

Французька торговельна мережа Auchan припиняє інвестиції та поставки в РФ. Про це повідомила пресслужба компанії «Ашан Україна».

«Ми нарешті домоглися від головного офісу, аби компанія припинила інвестиції та поставки в РФ. Це лише перший крок, але ми налаштовані боротися далі. Перемога буде за нами!», -йдеться у повідомленні.

Головний офіс ухвалив рішення згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ під натиском звернень тисяч співробітників і десятків листів, повідомили в українському офісі компанії. Там також нагадали, що з перших днів війни компанія «Ашан Україна» засудила збройну агресію Росії.

Як раніше повідомлялося, у компанії до останнього заявляли, що французька мережа супермаркетів «Ашан» планує зберегти свою діяльність на території Росії попри заклик президента України Володимира Зеленського покинути ринок агресора.

Раніше стало відомо, що французькі компанії, зокрема, «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» та «Декатлон», залишаються в Росії. Про це заявив глава Союзу французьких підприємців (Medef) Жоффруа Ру де Безьє.

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