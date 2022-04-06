Кадри війни на обкладинці. Playboy Ukraine випустив особливий номер

На обкладинці журналу кадри евакуації людей з Ірпеня та зруйнована будівля облдержадміністрації в Харкові

Отримані від продажів кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу країні

Видання Playboy Ukraine випустило спеціальний номер журналу, присвячений війні в Україні. Спецвипуск не відповідає стандартам чоловічого журналу, його мета – показати світу, що насправді відбувається в Україні.

На обкладинці – замість оголених красунь зображена мешканка Ірпеня Анастасія Тиха, яка вивозила собак, українські військові, один з яких тримає дитину, а другий – допомагає жінці з котом. А також кадри евакуації людей з Ірпеня та зруйнована будівля облдержадміністрації в Харкові.

«Те, що українки – незрівнянні, ми доводили всім із кожним випуском Playboy Ukraine більше 15 років поспіль. Ми завжди закликали до свободи своїх бажань, а сьогодні ми показуємо всьому світу, що таке справжня незалежність та реальна свобода цілої нації», – пишуть представники видання.

Отримані від продажів кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, забезпечення лікарень та купівлю автомобілей швидкої допомоги.

Редакція Playboy Ukraine також цитує засновника журналу Х’ю Хефнера. «Справжні непристойності не мають стосунку до сексу. Справжні непристойності – це війна, нетерпимість і вбивство одне одного», – сказав якось Хефнер.

Нагадаємо, від січня журнал Playboy Ukraine почав виходити виключно українською мовою. Новий формат торкнувся й онлайн-комунікації.