Із загиблим у авіакатастрофі Кутовим попрощаються в середу



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Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки

Прощання з Кутовим відбудеться в Клубі Кабінету міністрів

Церемонія прощання із загиблим 21 жовтня в результаті авіакатастрофи в Полтавській області екс-міністром аграрної політики і продовольства Тарасом Кутовим відбудеться в середу в Києві.

Про це повідомив заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації, друг загиблого Роман Товстий.

За його словами, прощання з Кутовим відбудеться 23 жовтня з 10:00 до 12:00 в Києві, в Клубі Кабінету міністрів (вул. Інститутська, 7).

Нагадаємо, 21 жовтня на Полтавщині розбився вертоліт, на якому летів Кутовий. Внаслідок катастрофи ексміністр загинув.

В ДСНС уточнили, що вертоліт, який впав в селі Тарасенкове, слідував з Києва в Полтавську область.

Кутовий раніше вже здійснював польоти на вертольоті, на якому розбився 21 жовтня, повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.

Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки.

Джерело: УНІАН