  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із загиблим у авіакатастрофі Кутовим попрощаються в середу

    • Розсилка
    <span>Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки</span> - Із загиблим у авіакатастрофі Кутовим попрощаються в середу
    Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки

    Прощання з Кутовим відбудеться в Клубі Кабінету міністрів

    Церемонія прощання із загиблим 21 жовтня в результаті авіакатастрофи в Полтавській області екс-міністром аграрної політики і продовольства Тарасом Кутовим відбудеться в середу в Києві.

    Про це повідомив заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації, друг загиблого Роман Товстий.

    За його словами, прощання з Кутовим відбудеться 23 жовтня з 10:00 до 12:00 в Києві, в Клубі Кабінету міністрів (вул. Інститутська, 7).

    Нагадаємо, 21 жовтня на Полтавщині розбився вертоліт, на якому летів Кутовий. Внаслідок катастрофи ексміністр загинув.

    В ДСНС уточнили, що вертоліт, який впав в селі Тарасенкове, слідував з Києва в Полтавську область.

    Кутовий раніше вже здійснював польоти на вертольоті, на якому розбився 21 жовтня, повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.

    Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки.

    Джерело: УНІАН

    Читайте також
    Київ міністр ДСНС авіакатастрофа вертоліт Тарас Кутовий Полтавщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ