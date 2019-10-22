Із загиблим у авіакатастрофі Кутовим попрощаються в середу
Прощання з Кутовим відбудеться в Клубі Кабінету міністрів
Церемонія прощання із загиблим 21 жовтня в результаті авіакатастрофи в Полтавській області екс-міністром аграрної політики і продовольства Тарасом Кутовим відбудеться в середу в Києві.
Про це повідомив заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації, друг загиблого Роман Товстий.
За його словами, прощання з Кутовим відбудеться 23 жовтня з 10:00 до 12:00 в Києві, в Клубі Кабінету міністрів (вул. Інститутська, 7).
Нагадаємо, 21 жовтня на Полтавщині розбився вертоліт, на якому летів Кутовий. Внаслідок катастрофи ексміністр загинув.
В ДСНС уточнили, що вертоліт, який впав в селі Тарасенкове, слідував з Києва в Полтавську область.
Кутовий раніше вже здійснював польоти на вертольоті, на якому розбився 21 жовтня, повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.
Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки.
Джерело: УНІАН