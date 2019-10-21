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    Трагедія на Полтавщині: Кутовий раніше користувався вертольотом, який розбився

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    Авіакатастрофа&nbsp;сталася в селі Тарасенкове Оржицького району - Трагедія на Полтавщині: Кутовий раніше користувався вертольотом, який розбився
    Авіакатастрофа сталася в селі Тарасенкове Оржицького району
    Фото: ДСНС України

    За словами начальника полтавської поліції, вертоліт впав «практично у двір до людей»

    Колишній міністр аграрної промисловості Тарас Кутовий, який загинув внаслідок падіння вертольота на Полтавщині, раніше вже здійснював польоти на ньому.

    Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.

    «Сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом. Місце трагедії ми оточили, і завтра очікуємо приїзду експертів з Києва», - сказав Замахін, якого цитує УНІАН.

    За словами начальника полтавської поліції, вертоліт впав і розбився на території приватного домоволодіння.

    «Все сталося в селі Тарасенкове Оржицького району. Впав вертоліт практично у двір до людей», - повідомив Замахін.

    Нагадаємо, раніше в ДСНС уточнили, що вертоліт, який впав в селі Тарасенкове, слідував з Києва в Полтавську область.

    Внаслідок катастрофи загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий, написав у соцмережі екс-віце-прем’єр Павло Розенко.

    Як відомо, Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

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