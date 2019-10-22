Порошенко висловив співчуття рідним загиблого ексміністра Кутового



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Полтавщині розбився вертоліт з ексміністром Кутовим

Порошенко знав Тараса Кутового як професіонала найвищого гатунку

П’ятий президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним і друзям загиблого сьогодні у авіакатастрофі ексміністра аграрної політики Тараса Кутового.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Приголомшений трагічною звісткою. Велика втрата для країни. Знав Тараса Кутового як професіонала найвищого гатунку та надійну і світлу людину, яка більше за усе любила Україну. Краще за все про нього говорили його справи. Висловлюю щирі співчуття рідним і друзям. Спочивай з миром, Тарасе», - написав Порошенко.

Нагадаємо, 21 жовтня поблизу села Тарасенкове (Полтавська область), розбився вертоліт «Робінсон - 44», в результаті чого загинув колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий.