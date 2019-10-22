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    Порошенко висловив співчуття рідним загиблого ексміністра Кутового

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    На Полтавщині розбився вертоліт з ексміністром Кутовим - Порошенко висловив співчуття рідним загиблого ексміністра Кутового
    На Полтавщині розбився вертоліт з ексміністром Кутовим

    Порошенко знав Тараса Кутового як професіонала найвищого гатунку

    П’ятий президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним і друзям загиблого сьогодні у авіакатастрофі ексміністра аграрної політики Тараса Кутового.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Приголомшений трагічною звісткою. Велика втрата для країни. Знав Тараса Кутового як професіонала найвищого гатунку та надійну і світлу людину, яка більше за усе любила Україну. Краще за все про нього говорили його справи. Висловлюю щирі співчуття рідним і друзям. Спочивай з миром, Тарасе», - написав Порошенко.

    Нагадаємо, 21 жовтня поблизу села Тарасенкове (Полтавська область), розбився вертоліт «Робінсон - 44», в результаті чого загинув колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий.

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