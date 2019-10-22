Тіло ексміністра Кутового доставили на судмедекспертизу

На Полтавщині 21 жовтня розбився вертоліт з ексміністром Тарасом Кутовим

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Поліція відкрила справу за статтею «порушення правил на транспорті»

Тіло загиблого в авіакатастрофі екс-міністра аграрної політики Тараса Кутового доставили в Лубни Полтавської області для проведення судмедекспертизи.

За даними правоохоронців, тіло частково обгоріло. На місце трагедії прямують авіаексперти, які встановлять попередню причину авіакатастрофи. За словами свідків перших слідчих дій, тіло не тільки обгоріло. «Частина голови пілота зчесана», - уточнив один з них.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил на транспорті за фактом падіння на Полтавщині вертольота і загибелі колишнього міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

У пресслужбі прокуратури Полтавської області уточнили: «З метою з’ясування усіх обставин, що стали причиною падіння гелікоптера в Оржицькому районі Полтавської області, слідчим відділом ГУНП України в області внесені відомості до ЄРДР. Попередня кваліфікація – ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) КК України».

За версією слідства, 21 жовтня 2019 року близько 16 години на в’їзді в село Тарасенкове Оржицького району Полтавської області на присадибну ділянку одного з господарств упав та загорівся гвинтокрил. У результаті одна людина загинула.

При огляді місця події жодних документів та інших речей, які б ідентифікували особу, не виявлено. За попередньою інформацією, на борту повітряного судна перебував 43-річний колишній народний депутат, екс-міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

Зараз у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.