Із занепалого зоопарку Гази врятували п'ять левів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: euronews.com

Завдяки зусиллям співробітників Four Paws International, п'ять левів, лисиці, мавпи, пелікани і страуси вирушили звідси до Йорданії

Співробітники міжнародної благодійної організації Four Paws International в неділю евакуювали десятки тварин з занепалого зоопарку Гази. Про це повідомляє Euronews.

«П'ять левів, лисиці, мавпи, пелікани і страуси вирушили звідси до Йорданії. Це стало четвертою за рахунком і найбільшою такою операцією в палестинському анклаві, якого роздерає війна, де звірі не отримують належного догляду, часто хворіють, а часом гинуть від голоду. На початку цього року тут загинули чотири левеняти. У Газі як і раніше залишаються звірі ще в трьох зоопарках», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 15 березня армія Ізраїлю почала наносити удари по терористичних цілях у секторі Газа. В ізраїльській армії не повідомили подробиць, проте за даними місцевих ЗМІ, атаки спрямовані на південь регіону - в район порту Хан-Юніс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС випустила з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети. Після події спрацювали сирени тривоги. Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявили про відкриття всіх бомбосховищ.

Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювало свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповіді ізраїльської армії.