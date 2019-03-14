З сектору Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю



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Повідомлень про жертв або пошкодження не надходило

Угруповання ХАМАС випустило з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, в агломерації Гуш-Дан спрацювали сирени тривоги.

Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявила про відкриття всіх бомбосховищ.

Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювало свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповідь ізраїльської армії.

Так, військові заявили, що жодна ракета не була збита.

Також не було жодних повідомлень про жертви або пошкодження.