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    З сектору Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю

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    З сектору Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю

    Повідомлень про жертв або пошкодження не надходило

    Угруповання ХАМАС випустило з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети.

    Про це повідомляє  Reuters.

    Як повідомляється, в агломерації Гуш-Дан спрацювали сирени тривоги.

    Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявила про відкриття всіх бомбосховищ.

    Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювало свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповідь ізраїльської армії.

    Так, військові заявили, що жодна ракета не була збита.

    Також не було жодних повідомлень про жертви або пошкодження.

    військові ХАМАС ракета
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