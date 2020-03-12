В СБУ розповіли, як захищають об’єкти критичної інфраструктури авіаційної галузі



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Фото: пресцентр СБУ

За останній рік було вчасно виявлено і попереджено кілька спроб перевезення заборонених предметів та речей. Зокрема, в аеропортах Львів та Бориспіль у поштових відправленнях було знайдено гранати РГД 5

Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України здійснює системний та комплексний контроль за станом захищеності вітчизняної авіації від можливих терактів та диверсій. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для своєчасного виявлення та недопущення факторів виникнення потенційних загроз на об`єктах критичної інфраструктури галузі СБУ спільно з Державною авіаслужбою проводить відповідні навчання. Тренування імітують захоплення літаків або заручників, розміщення на борту повітряних суден або в аеропортах макетів зброї та вибухових речовин. Навчання також передбачають контроль за діями персоналу аеропорту та авіакомпаній під час повідомлення про умовний теракт.

Фото: пресцентр СБУ

У 2018-2020 роках СБУ та Державіаслужба провели ситуаційні експерименти на найбільших аеропортах країни. За результатами тренувань були надані висновки і рекомендації керівництву та персоналу авіакомпаній щодо усунення виявлених недоліків.

Дієвість таких навчань доводить щоденна практика. За останній рік було вчасно виявлено і попереджено кілька спроб перевезення заборонених предметів та речей. Зокрема, в аеропортах Львів та Бориспіль у поштових відправленнях було знайдено гранати РГД 5.

СБУ і надалі продовжить таку практику, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, подорожуючи як Україною, так і за кордоном.