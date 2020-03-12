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    Події в Україні

    Сивоху звинуватили у державній зраді і написали заяву в СБУ

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    Сергій Сивохо та інші особи у&nbsp;період збройного конфлікту між Україною і РФ надали іноземній державі допомогу у&nbsp;проведенні підривної діяльності проти України, - Нацкорпус - Сивоху звинуватили у державній зраді і написали заяву в СБУ
    Сергій Сивохо та інші особи у період збройного конфлікту між Україною і РФ надали іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, - Нацкорпус

    Приводом для звернення до СБУ стала спроба презентації Сивохою у Києві так званої «платформи примирення» з прокремлівськими сепаратистами Донбасу, - Нацкорпус

    Національний корпус у четвер, 12 березня, направив до Служби безпеки України заяву щодо державної зради з боку колишнього шоумена, радника секретаря РНБО Сергія Сивохи. Про це повідомили у прес-службі громадської організації.

    У Нацкорпусі поінформували, що приводом для звернення стала спроба презентації Сивохою у Києві так званої «платформи примирення» з прокремлівськими сепаратистами Донбасу.

    Як зазначили у Нацкорпусі, згідно ст. 110, 111 КК України, будь-які спроби «налагодження діалогу» з представниками окупаційних адміністрацій та особами, які сприяли окупації українських територій «є державною зрадою і замахом на територіальну цілісність і недоторканність країни».

    «Вважаємо, що Сивохо та інші особи у період збройного конфлікту між Україною і РФ надали іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України», — йдеться у заяві.

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    Як повідомлялося, сьогодні, під час презентації радником голови РНБО Сергієм Сивохою  Національної платформи примирення сталися сутички (відео).

    Згодом у соцсережі з'явилося відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу. 

    Пізніше секретар РНБО заявив, що Сивохо не уповноважений представляти позицію Радбезу.

    Нагадаємо, 11 березня радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу до Альянсу відсутні. Він аргументував це тим, що Україна не може вступити в НАТО через «внутрішній конфлікт».

    СБУ НАТО РНБО Україна Національний корпус радник Сергій Сивохо
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