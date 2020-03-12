Сивоху звинуватили у державній зраді і написали заяву в СБУ



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Сергій Сивохо та інші особи у період збройного конфлікту між Україною і РФ надали іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, - Нацкорпус

Приводом для звернення до СБУ стала спроба презентації Сивохою у Києві так званої «платформи примирення» з прокремлівськими сепаратистами Донбасу, - Нацкорпус

Національний корпус у четвер, 12 березня, направив до Служби безпеки України заяву щодо державної зради з боку колишнього шоумена, радника секретаря РНБО Сергія Сивохи. Про це повідомили у прес-службі громадської організації.

У Нацкорпусі поінформували, що приводом для звернення стала спроба презентації Сивохою у Києві так званої «платформи примирення» з прокремлівськими сепаратистами Донбасу.

Як зазначили у Нацкорпусі, згідно ст. 110, 111 КК України, будь-які спроби «налагодження діалогу» з представниками окупаційних адміністрацій та особами, які сприяли окупації українських територій «є державною зрадою і замахом на територіальну цілісність і недоторканність країни».

«Вважаємо, що Сивохо та інші особи у період збройного конфлікту між Україною і РФ надали іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України», — йдеться у заяві.

Як повідомлялося, сьогодні, під час презентації радником голови РНБО Сергієм Сивохою Національної платформи примирення сталися сутички (відео).

Згодом у соцсережі з'явилося відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу.

Пізніше секретар РНБО заявив, що Сивохо не уповноважений представляти позицію Радбезу.

Нагадаємо, 11 березня радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу до Альянсу відсутні. Він аргументував це тим, що Україна не може вступити в НАТО через «внутрішній конфлікт».