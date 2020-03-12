Іноземного шпигуна, викритого контррозвідкою СБУ, засуджено до 10 років позбавлення волі



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Фото: пресцентр СБУ

За грошову винагороду іноземець планував заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзе засуджено за шпигунство. Наступні 10 років іноземець проведене за ґратами на території нашої країни. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідство довело, що, маючи ступінь доктора технічних наук, розвідувальну діяльність шпигун здійснював під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною. Контррозвідка встановила, що спеціальну освіту зловмисник здобув у Китайській військовій науковій академії, а також під час навчання у Фізико-хімічному інституті Академії наук РФ. Зловмисник також працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізується на виробництві озброєння, а також в НДІ сучасної хімії міста Сіань. За свою успішну діяльність він удостоєний премії першого ступеня Міноборони КНР «За науково-технічний прогрес армії».

Під час відряджень до України шпигун намагався схилити до конфіденційного співробітництва групу вітчизняних науковців. За грошову винагороду іноземець планував заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави.

Оперативники СБ України затримали іноземця на гарячому під час спроби отримання таємних розробок.

Суд визнав іноземного громадянина винним у скоєнні злочину, передбаченого ч .1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

Варто сказати, що вітчизняні науково-виробничі установи не вперше стають об’єктами протиправних спрямувань іноземних спецслужб.

Так у липні 2011 року контррозвідка СБУ затримала двох співробітників Торгово-економічної місії Корейської Народно-Демократичної Республіки, які намагались отримати таємні розробки у сфері ракетобудування. За шпигунство їх засудили до восьми років позбавлення волі.