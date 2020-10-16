  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ізраїль частково послабить карантин

    • Розсилка
    У країні відновлять роботу дитсадки, підприємства, що не мають постійних відвідувачів, а також скасована заборона на пересування в межах тисячі метрів від будинку - Ізраїль частково послабить карантин
    У країні відновлять роботу дитсадки, підприємства, що не мають постійних відвідувачів, а також скасована заборона на пересування в межах тисячі метрів від будинку

    Рішення послабити карантин було прийняте після зменшення кількості нових випадків захворювання коронавірусом з дев'яти до двох тисяч осіб

    Уряд Ізраїлю прийняв рішення про часткове ослаблення карантинних обмежень в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків захворювання коронавірусом за добу з дев’яти до двох тисяч. Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що з неділі, 18 жовтня, в країні буде відновлена робота:

    • дитячих садків і дошкільних установ для дітей віком до шести років;
    • підприємств, які не мають постійних відвідувачів;
    • а також скасовано обмеження на пересування в межах тисячі метрів від будинку.

    Остаточно зняти обмеження жорсткого карантину планують в Ізраїлі протягом декількох тижнів.

    «Ми повинні виходити (з ізоляції - ред.) поступово і відповідально. Уважно. В іншому випадку ми незабаром опинимося в умовах третьої ізоляції», – сказав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

    З початку пандемії в Ізраїлі зареєстровано понад 253 тисяч випадків інфікування, понад 2,1 тисячі з яких померли.

    Нагадаємо, в Ізраїлі діє суперкарантин. Влада ще з 22 вересня почала готуватися до посилення заходів.

    Також Ізраїль планував ввести війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

    Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

    До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину

    Ізраїль карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies