Ізраїль частково послабить карантин



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У країні відновлять роботу дитсадки, підприємства, що не мають постійних відвідувачів, а також скасована заборона на пересування в межах тисячі метрів від будинку

Рішення послабити карантин було прийняте після зменшення кількості нових випадків захворювання коронавірусом з дев'яти до двох тисяч осіб

Уряд Ізраїлю прийняв рішення про часткове ослаблення карантинних обмежень в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків захворювання коронавірусом за добу з дев’яти до двох тисяч. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що з неділі, 18 жовтня, в країні буде відновлена робота:

дитячих садків і дошкільних установ для дітей віком до шести років;

підприємств, які не мають постійних відвідувачів;

а також скасовано обмеження на пересування в межах тисячі метрів від будинку.

Остаточно зняти обмеження жорсткого карантину планують в Ізраїлі протягом декількох тижнів.

«Ми повинні виходити (з ізоляції - ред.) поступово і відповідально. Уважно. В іншому випадку ми незабаром опинимося в умовах третьої ізоляції», – сказав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

З початку пандемії в Ізраїлі зареєстровано понад 253 тисяч випадків інфікування, понад 2,1 тисячі з яких померли.

Нагадаємо, в Ізраїлі діє суперкарантин. Влада ще з 22 вересня почала готуватися до посилення заходів.

Також Ізраїль планував ввести війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину