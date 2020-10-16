МОЗ оновив перелік країн «червоної» та «зеленої» зони



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Україна включає до «червоного списку» держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні

До «червоного» списку увійшли 44 країни, серед яких Чехія, Ізраїль, Нідерланди, Бельгія, Франція, Велика Британія, Вірменія, Словаччина, США

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 16 жовтня. Відповідний перелік доступний на сайті МОЗ.

До «зеленої» зони увійшли 149 країн, зокрема:

Грузія, Польща, Угорщина, Туніс, Хорватія, Мальдіви, Бразилія, Росія, Італія, Канада, Індія, Швеція, Білорусь, Греція, Туреччина, Литва та Єгипет.

У «червоному» списку опинилося 44 країни, це на дві країни менше, ніж у попередньому переліку, серед них Чехія, Ізраїль, Нідерланди, Бельгія, Франція, Велика Британія, Вірменія, Словаччина, США, Румунія та Швейцарія.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС.

Зазначається, що Україна включає до «червоного списку» держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

В Україні станом на 16 жовтня цей показник складає 176, 5 активних випадків на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, всі, хто прибуває до України з «червоної зони» зобов'язані або самоізолюватися на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці під час в'їзду повинні мати поліс медичного страхування.

У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я.



