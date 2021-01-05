Ізраїль – світовий лідер за темпами Covid-вакцинації: щеплення зробили 13% населення

Кількість людей, які зробили щеплення в цій країні, досягло 1,2 мільйона осіб або понад 13%

В Ізраїлі станом на 4 січня першу дозу Covid-вакцини отримали понад 13% громадян. Проте найближчим часом країні, ймовірно, доведеться зменшити темпи вакцинації через проблему в поставках нових доз від західних виробників. Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що кількість людей, які зробили щеплення в цій країні досягло 1,2 мільйона осіб.

«За кількістю вакцинованих країна стала світовим лідером. Для порівняння, в США щеплення зробило менше 1% населення, а російська влада говорить про 800 тисяч осіб (близько 0,6%), але ці цифри викликають серйозні сумніви», – йдеться у повідомленні.

Як пише The Washington Post, основна причина, чому Ізраїль досяг таких успіхів у вакцинації – це невеликі розміри (загальне населення країни становить 9 мільйонів людей) і особливості системи охорони здоров'я. Кожен громадянин країни повинен прикріпитися до однієї з «лікарняних кас», які, в свою чергу, централізовано поширюють вакцини і мають усю необхідну інформацію про власних клієнтів.

Крім того, в Ізраїлі ведеться систематичний облік зроблених щеплень, завдяки чому владі легше контролювати і керувати ситуацією.

Нарешті, для чинного прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаніягу успіх вакцинації – це ще й політичне питання. У березні 2021 року в країні повинні відбутися четверті за два роки парламентські вибори, і боротьба з пандемією, очевидно, стане однією з головних тем виборчої кампанії. Втім, експерти WP сумніваються в тому, що правому Нетаніягу вдасться приписати всі можливі успіхи собі, адже багато в чому вони базуються на роботі медичної системи, організованої за соціалістичними принципами.

Як повідомляється, зменшення поставок вакцини від коронавірусу до країни не зачепить тих, хто вже отримали першу дозу вакцини – вони зможуть, як і повинні, зробити щеплення вдруге. Але перше щеплення в найближчі дні, за даними місцевих ЗМІ, щодня зможе отримувати значно менша кількість людей, ніж раніше, коли кількість імунізованих досягала 100 тисяч осіб щодня.

Зараз в Ізрїлі використовують вакцину Pfizer / BioNTech, також в найближчі дні очікується прибуття мільйонної партії вакцин Moderna. Але навіть з урахуванням цього в Міністерстві охорони здоров'я країни вважають, що доведеться зробити як мінімум двотижневу перерву в первинній вакцинації.

Ізраїльський Channel 12 повідомляє, що саме рекордні темпи вакцинації призвели до ускладнень в переговорах з Pfizer. За даними ЗМІ, уряди інших країн зажадали від компанії більш рівномірного розподілу своїх вакцин, а швидко наростити виробництво вона не може. У самій фірмі, однак, заперечують, що будь-який зовнішній тиск може обмежити поставки.

Згідно з ізраїльськими правилами, пріоритетне право на щеплення є у людей старше 60 років, а також у представників груп ризику. Не всі вони згодні на вакцинацію, при цьому, якщо флакон з п'ятьма дозами вже відкритий, то в короткий термін він вже стає непридатним для щеплення. Тому часто вакцинують людей, які не відносяться ні до однієї з груп ризику - в цілому близько 100 тисяч ізраїльтян у віці від 20 до 40 років вже отримали вакцину. У той же час, серед щеплених виявилися і деякі чиновники, які також не потрапляють ні в одну з груп ризику.

Особливо високий відсоток відмови (до 40%) в місцях проживання арабського населення. При цьому Ізраїль відмовляється поставляти вакцини на палестинські території – в Сектор Гази і на Західний берег річки Йордан, стверджуючи, що вакцинація населення, згідно з міжнародними угодами, входить в сферу компетенції місцевої адміністрації. При цьому влада країни визнає, що почасти й самі зацікавлені в вакцинації палестинців, оскільки тисячі з них постійно працюють в Ізраїлі.

Призупинення вакцинації може додатково погіршити епідеміологічну ситуацію в країні, в якій оголошено вже третій локдаун за останній рік. Кількість активних випадків захворювання перевищує 49,5 тисячі.

3 січня зафіксовано 5135 нових інфекцій при частці позитивних тестів в 6,6% – однієї з найвищих за останні місяці. Уже зараз лікарні змушені відкладати від 10% до 40% нетермінових операцій. Влада відзначає, що чергова хвиля коронавірусу серйозніше попередніх, переобладнувати під боротьбу з ковідом доводиться більше приміщень.

Як повідомлялося, 4 січня Ізраїль схвалив чергову вакцину від коронавірусу.