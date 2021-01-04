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    Болгарія повідомила про побічні ефекти Covid-вакцини Pfizer

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    Масова вакцинація від коронавірусу розпочалася у Болгарії 27 грудня - Болгарія повідомила про побічні ефекти Covid-вакцини Pfizer
    Масова вакцинація від коронавірусу розпочалася у Болгарії 27 грудня

    При проведенні майже 5000 щеплень було зафіксовано чотири сигнали про побічні реакції

    У Болгарії зафіксували чотири випадки побічних ефектів після початку вакцинації від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech. Про це повідомив керівник Виконавчого агентства з лікарських засобів Болгарії Богдан Кирилов, інформує Радіо Болгарія.

    За його словами, при проведенні майже 5000 щеплень було зафіксовано чотири сигнали про побічні реакції.

    «Вони проявляються у вигляді болю, запаморочення протягом приблизно 15 хвилин, хворобливості в місці уколу і підвищення температури протягом кількох годин, які згодом минули», - зазначив Кирилов.

    Масова вакцинація від коронавірусу стартувала в Болгарії 27 грудня.

    Раніше повідомлялося, що в США зафіксували сім випадків алергії на COVID-вакцину Pfizer/BioNTech.

    Як повідомлялося 2 січня, побічні ефекти вакцини від Pfizer зафіксовано у Фінляндії.

    19 грудня щеплення вакциною, розробленою німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer почали в Ізраїлі.

    В Євросоюзі вакцинація препаратом Pfizer почалася 26-27 грудня. Також щеплення цією вакциною роблять в США і Великобританії.

    31 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech.


    Теги: Болгарія вакцинація
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