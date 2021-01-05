Ізраїль схвалив чергову вакцину від коронавірусу

Ізраїль став вже третьою країною, яка дозволила використання вакцини Moderna

Наразі для вакцинації в Ізраїлі використовують препарат від Pfizer

Американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna Inc повідомив, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило використання їх препарату.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином Ізраїль став вже третьою країною, яка дозволила використання вакцини Moderna.

У заяві компанії йдеться, що Ізраїль вже замовив 6 мільйонів доз. Очікується, що перші поставки почнуться в січні.

Раніше вказану вакцину дозволили в США та Канаді. Наразі аналогічні рішення розглядаються в Європейському Союзі, Сінгапурі та Великій Британії.

Зазначимо, що Ізраїль найшвидше у світі вакцинує своїх громадян у світі. Для вакцинації наразі використовують препарат від Pfizer.

До слова, уряд США може запровадити введення певним категоріям громадян лише половини дози вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Завдяки цьому вдасться вакцинувати удвічі більше людей.