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    Ізраїльські лікарі видалили пухлину звільненому з полону моряку Гриценку

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    <p>Ізраїльським лікарям вдалося видалити пухлину і зберегти нирку українському моряку Денису Гриценку</p> - Ізраїльські лікарі видалили пухлину звільненому з полону моряку Гриценку

    Ізраїльським лікарям вдалося видалити пухлину і зберегти нирку українському моряку Денису Гриценку

    Денису Гриценку знадобилась операція через виявлену пухлину у нирці

    Ізраїльські лікарі приїхали до України, аби зробити операцію капітану 2-го рангу з катера «Бердянськ» Денису Гриценку, якого нещодавно звільнили з російського полону.

    Про це повідомляє ізраїльський «9-й канал».

    Гриценку знадобилась операція через виявлену пухлину у нирці. Українські лікарі звернулись за консультацією до колег з лікарні «Іхілов» в Ізраїлі.

    На прохання Офісу президента України ізраїльські лікарі провели консиліум заочно, за підсумками якого рекомендували зробити мініінвазивну операцію та видалити пухлину.

    Проте згодом вони дізналися, що в Україні в таких випадках нирку просто видаляють, бо українські лікарі не здатні зробити тонку лапароскопію.

    Тоді до України прибули лікарі Аві Бері та Роман Голдьман, вони зробили операцію Гриценку 16 вересня в лікарні «Феофанія» у Києві. Їм вдалося видалити пухлину і зберегти нирку.

    Бері та Гольдман розповіли, що пухлину розвивалась близько 10 місяців, коли Гриценко перебував у полоні. Звільнення врятувало моряку життя, бо ще два місяці полону вбили б його.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України. 

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що переговори про обмін ув’язненими між Україною та Росією просуваються «дуже активно».

    здоров'я Ізраїль лікар лікарня Україна рак українські моряки
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