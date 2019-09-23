Ізраїльські лікарі видалили пухлину звільненому з полону моряку Гриценку
Ізраїльським лікарям вдалося видалити пухлину і зберегти нирку українському моряку Денису Гриценку
Денису Гриценку знадобилась операція через виявлену пухлину у нирці
Ізраїльські лікарі приїхали до України, аби зробити операцію капітану 2-го рангу з катера «Бердянськ» Денису Гриценку, якого нещодавно звільнили з російського полону.
Про це повідомляє ізраїльський «9-й канал».
Гриценку знадобилась операція через виявлену пухлину у нирці. Українські лікарі звернулись за консультацією до колег з лікарні «Іхілов» в Ізраїлі.
На прохання Офісу президента України ізраїльські лікарі провели консиліум заочно, за підсумками якого рекомендували зробити мініінвазивну операцію та видалити пухлину.
Проте згодом вони дізналися, що в Україні в таких випадках нирку просто видаляють, бо українські лікарі не здатні зробити тонку лапароскопію.
Тоді до України прибули лікарі Аві Бері та Роман Голдьман, вони зробили операцію Гриценку 16 вересня в лікарні «Феофанія» у Києві. Їм вдалося видалити пухлину і зберегти нирку.
Бері та Гольдман розповіли, що пухлину розвивалась близько 10 місяців, коли Гриценко перебував у полоні. Звільнення врятувало моряку життя, бо ще два місяці полону вбили б його.
Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.
Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що переговори про обмін ув’язненими між Україною та Росією просуваються «дуже активно».