Ізраїльські лікарі видалили пухлину звільненому з полону моряку Гриценку



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Ізраїльським лікарям вдалося видалити пухлину і зберегти нирку українському моряку Денису Гриценку

Денису Гриценку знадобилась операція через виявлену пухлину у нирці

Ізраїльські лікарі приїхали до України, аби зробити операцію капітану 2-го рангу з катера «Бердянськ» Денису Гриценку, якого нещодавно звільнили з російського полону.

Про це повідомляє ізраїльський «9-й канал».

Гриценку знадобилась операція через виявлену пухлину у нирці. Українські лікарі звернулись за консультацією до колег з лікарні «Іхілов» в Ізраїлі.

На прохання Офісу президента України ізраїльські лікарі провели консиліум заочно, за підсумками якого рекомендували зробити мініінвазивну операцію та видалити пухлину.

Проте згодом вони дізналися, що в Україні в таких випадках нирку просто видаляють, бо українські лікарі не здатні зробити тонку лапароскопію.

Тоді до України прибули лікарі Аві Бері та Роман Голдьман, вони зробили операцію Гриценку 16 вересня в лікарні «Феофанія» у Києві. Їм вдалося видалити пухлину і зберегти нирку.

Бері та Гольдман розповіли, що пухлину розвивалась близько 10 місяців, коли Гриценко перебував у полоні. Звільнення врятувало моряку життя, бо ще два місяці полону вбили б його.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що переговори про обмін ув’язненими між Україною та Росією просуваються «дуже активно».