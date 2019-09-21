Переговори про наступний обмін з РФ просуваються дуже активно - Пристайко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35

За словами міністра, діалог щодо обміну настільки «делікатний», що в ньому не беруть участі західні партнери України

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що переговори про обмін ув’язненими між Україною та Росією просуваються «дуже активно».

Про це він сказав інтерв’ю «Громадському».

Наразі, за словами міністра, робота по проведенню наступного обміну продовжується.

«Я хочу вам сказати, що робота просувається дуже активно, я не буду нічого анонсувати, але я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть додаткові підстави для радості», - сказав Пристайко.

Пристайко повідомив, що діалог щодо обміну настільки «делікатний», що в ньому не беруть участі західні партнери України. Зокрема про обмін, який відбувся 7 вересня, президент Володимир Зеленський домовлявся особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Партнери не хочуть брати участь в цих делікатних переговорах. Ви бачите, наскільки непрості рішення були прийняті і наскільки дорога іноді є ціна за такі рішення», - сказав Пристайко, підтвердивши, що має на увазі видачу Росії фігуранта справи про збитий «Боїнг» MH17 Володимира Цемаха.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.