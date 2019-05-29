В «Укроборонпромі» пояснили, чому призупинено випуск БТР-4



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Проблема пов’язана зі стандартизацією в сфері оборонно-промислового комплексу

«Житомирський бронетанковий завод» призупинив виробництво нових БТР-4: в «Укроборонпромі» звинувачують застарілі стандарти Міністерства оборони, які не дозволяють використовувати бронесталі для виробництва країн ЄС та НАТО.

Про це йдеться на сайті державного концерну «Укроборонпром».

«Внаслідок позиції військової прийомки Міноборони та через досі чинні архаїчні норми стандартизації призупинено спеціально створену виробничу лінію на житомирському заводі. Ситуація виглядає абсурдною, адже бронесталі, з яких виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнано непридатними для української бронетехніки», — йдеться в повідомленні.

У державному концерні наголосили, що проблема пов’язана зі стандартизацією в сфері оборонно-промислового комплексу.

«Розв’язання вимагає скоординованих дій Верховної Ради України та низки державних органів. «Укроборонпром» неодноразово наголошував на критичності цього питання для усіх підприємств галузі, як державної, так і приватної форми власності», — зазначили в концерні.

В «Укроборонпромі» наголосили, що серійне виробництво нових БТР-3 та БТР-4 розраховане на імпорт броньованої сталі з країн ЄС і просять якнайшвидше допустити у внутрішнє виробництво імпортні бронесталі.

У держконцерні додали, що зараз вивчають дії директора заводу Ігоря Пшеничного щодо призупинки лінії, на час розслідування його відсторонили від керівництва.

«З огляду на звернення працівників ДП «ЖБТЗ», для вивчення дій керівництва підприємства щодо призупинки лінії буде здійснено позачергову перевірку фахівцями Концерну. На час роботи комісії, з метою забезпечення її об’єктивності, директора «ЖБТЗ» Ігоря Пшеничного тимчасово відсторонено від обов‘язків», — сказали в «Укроборонпромі».