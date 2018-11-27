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    Єльченко заявив у Радбезі ООН про небезпеку захоплення РФ двох українських міст

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    <p>&laquo;Злочинний режим Кремля показав, що він не зупинить свою агресивну політику&raquo;, - заявив Єльченко</p> - Єльченко заявив у Радбезі ООН про небезпеку захоплення РФ двох українських міст

    «Злочинний режим Кремля показав, що він не зупинить свою агресивну політику», - заявив Єльченко

    За словами Єльченка, Україна готова врегулювати ситуацію дипломатичними і політичними засобами

    Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що розвідувальні дані свідчать про можливе захоплення Росією українських міст на Азовському морі - Маріуполя Донецької області та Бердянська Запорізької області.

    Про це він повідомив на спецзасіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні в понеділок, 26 листопада.

    «Подальша ескалація ситуації РФ не може бути виключена. За наявними оперативними даними, є чітка загроза вторгнення та захоплення Маріуполя та Бердянська, подальших агресивних дій і провокацій із боку прикордонної служби РФ, ФСБ і ВМС Росії», - сказав Єльченко.

    Він наголосив, що Україна готова врегулювати ситуацію дипломатичними і політичними засобами.

    «Злочинний режим Кремля показав, що він не зупинить свою агресивну політику та готовий йти на будь-які агресивні дії стосовно української держави», - заявив дипломат.

    Єльченко наголосив, що Україна потребує посилення санкцій щодо РФ.

    Нагадаємо, 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.

    Президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.

    Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента про введення воєнного стану в Україні.

    Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

     Читайте також: Воєнний стан в соцмережах: від істерики до мобілізації

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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