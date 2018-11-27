Єльченко заявив у Радбезі ООН про небезпеку захоплення РФ двох українських міст
-
Розсилка
«Злочинний режим Кремля показав, що він не зупинить свою агресивну політику», - заявив Єльченко
За словами Єльченка, Україна готова врегулювати ситуацію дипломатичними і політичними засобами
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що розвідувальні дані свідчать про можливе захоплення Росією українських міст на Азовському морі - Маріуполя Донецької області та Бердянська Запорізької області.
Про це він повідомив на спецзасіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні в понеділок, 26 листопада.
«Подальша ескалація ситуації РФ не може бути виключена. За наявними оперативними даними, є чітка загроза вторгнення та захоплення Маріуполя та Бердянська, подальших агресивних дій і провокацій із боку прикордонної служби РФ, ФСБ і ВМС Росії», - сказав Єльченко.
Він наголосив, що Україна готова врегулювати ситуацію дипломатичними і політичними засобами.
«Злочинний режим Кремля показав, що він не зупинить свою агресивну політику та готовий йти на будь-які агресивні дії стосовно української держави», - заявив дипломат.
Єльченко наголосив, що Україна потребує посилення санкцій щодо РФ.
Нагадаємо, 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.
Президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента про введення воєнного стану в Україні.
Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.
У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.
Джерело: Інтерфакс-Україна