Рада взялася за розгляд питання воєнного стану (трансляція)



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Порошенко у зверненні до українців запропонував ввести воєнний стан на 30 днів

Верховна Рада ввечері у понеділок, 26 листопада, відновила засідання, на якому розглядають питання введення воєнного стану в Україні.

Сьогодні президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.

Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада зібралася на позачергове засідання у зв’язку із агресією Росії на Азовському морі.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Також 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.