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    Комітет Пашинського рекомендував Раді підтримати введення воєнного стану

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    Комітет Пашинського рекомендував Раді підтримати введення воєнного стану
    Фото: РБК-Україна

    Комітет одноголосно підтримав рішення рекомендувати Раді прийняти проект закону №9338 про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» за основу та в цілому

    Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

    Комітет одноголосно підтримав рішення рекомендувати Раді прийняти проект закону №9338 про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» за основу та в цілому.

    Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

    Відповідний указ має бути розглянутий на засіданні Верховної Ради, яке розпочнеться о 16 годині.

    Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Джерело: РБК-Україна

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