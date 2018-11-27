Комітет Пашинського рекомендував Раді підтримати введення воєнного стану



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Фото: РБК-Україна

Комітет одноголосно підтримав рішення рекомендувати Раді прийняти проект закону №9338 про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» за основу та в цілому

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Комітет одноголосно підтримав рішення рекомендувати Раді прийняти проект закону №9338 про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» за основу та в цілому.

Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

Відповідний указ має бути розглянутий на засіданні Верховної Ради, яке розпочнеться о 16 годині.

Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Джерело: РБК-Україна