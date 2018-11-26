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    Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання

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    Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання

    Екстрене засідання Радбезу ООН скликане через агресію Росії проти України

    Ради Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.

     

    Як повідомлялося раніше, у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО

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    Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

     Читайте також: Воєнний стан в соцмережах: від істерики до мобілізації
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    ООН воєнний стан надзвичайний стан Радбез ООН ВМС
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