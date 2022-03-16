«єМалятко» не працює: як зареєструвати дитину під час війни

Із введенням воєнного стану в Україні відключено державні реєстри з міркувань безпеки

Послуга «єМалятко» тимчасово недоступна через те, що деякі державні реєстри відключили з міркувань безпеки. Проте народження малюка можна зареєструвати офлайн.

Про це повідомили в команді «Дія», інформує finance.ua.

Як реєструвати дитину офлайн:

потрібно звернутися у відділ державної реєстрації актів цивільного стану або ДРАЦС, які працюють у штатному режимі (окрім міст та районів, де ведуться активні бойові дії);

ви можете зареєструвати дитину в будь-якому відділенні, яке працює — незалежно від місця народження дитини та місця проживання батьків;

для реєстрації необхідно показати паперове медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о.

Нагадаємо, воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він мав тривати до 26 березня.

15 березня Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 діб – до 25 квітня.