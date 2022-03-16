У бою з окупантами загинула військовий медик та мати дванадцяти дітей

Ольга загинула 3 березня 2022 року та весь час прагнула допомагати іншим

Жінку не можуть навіть поховати, причиною цього є безперервні бої

У бою з окупантами на рубежі Донецької та Запорізької областей загинула 48-річна військова медик з Марганця Ольга Семидьянова. У жінки залишилося 12 дітей. Про це повідомляє видання «Факти».

Семидьянова мала статус матері-героїні через те, що народила шістьох дітей і ще шість взяла на виховання з дитячого будинку.

Після початку війни на Донбасі чоловік Ольги пішов добровольцем до батальйону ДУК «Правий сектор», а незабаром запропонував своїй дружині приєднатися. Згодом жінку нагородили орденом «Честь і слава», бо вона практично не покидала гарячих точок.

Її рідні розповіли, що смерть вона передчувала, бо за кілька годин до того відправила через знайомих рюкзак з речами та написала дітям, що дуже їх дуже любить та їде у гарячу точку. Більше на зв'язок Ольга не виходила.

За словами доньки загиблої Юлії Волкової, під час бою Збройні сили України відступали, тому комбат дав команду відправити всіх жінок подалі від передової. Але Семидьянова захотіла залишитись і до останнього продовжувала рятувати українських бійців. Вона була одягнена в бронежилет і шолом, але російські війська стріляли з танків та стрілецької зброї, тому екіпірування не врятувало її від поранення в області живота.

Із Маріуполя врятувалось приблизно 20 тис. людей.

Зазначимо, що з Сумської області евакуйовано 8533 людини. З міста Суми – 6950, Тростянець – 140, з міста Лебедин – 113, Шостка – 166, Конотоп – 1804 людини.

Також із Харківської області евакуйовано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату. Раніше повідомлялося, що евакуація з цього закладу стартувала.

До слова, «Укрзалізниця» змінила розклад поїздів через комендантську годину у Києві.

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