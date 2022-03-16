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    Росіянам треба чхати на втрати – колишній главком Сухопутних військ РФ

    У Росії не збираються оголошувати реальні цифри втрат&nbsp; - Росіянам треба чхати на втрати – колишній главком Сухопутних військ РФ

    У Росії не збираються оголошувати реальні цифри втрат 

    фото з відкритих джерел

    Чирикін впевнений: не можна говорити про втрати з боку Росії, бо це може стати козирем у руках України

    Володимир Чиркін, колишній головнокомандувач Сухопутних військ РФ, вважає, що російські солдати йдуть захищати батьківщину, тому не потрібно публікувати кількість втрат і розганяти занепадницьку інформацію.

    Чирикін впевнений, що не можна говорити про втрати з боку Росії, оскільки «спецоперація» ще не прийшла до завершення і це може стати козирем у руках України.

    «Категорично заперечую проти оприлюднення кількості бойових втрат, доки операція не вступила до завершальної фази. Це подарунок для чужої інформаційної війни, козир до рук ворога, розгін брехливої інформації серед відвертих панікерів усередині країни», – сказав він.

    Також, на його думку, російські солдати йдуть захищати батьківщину ціною власного життя, а після перемоги вони збираються кланятися вдовам та сестрам загиблих.

    «Гинуть солдати, герої, які прийшли до армії не бруківку підошвами полірувати, а захищати Батьківщину. Навіть ціною власного життя. Це помилка Генштабу була, народ повинен чітко розуміти цілі операції, її необхідність, невідворотність жертв. А чи не поточну ціну. Жорстоко звучить, але така сувора військова реальність. Власні та жіночі сльози вранці після Перемоги, поклонимося кожній вдові, матері, нареченій, сестрі за подвиг їхніх чоловіків», – вважає Чиркін.

    Нагадаємо, в Україні триває 21 день війни. За це час від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.

    Як повідомляє Міноборони Великої Британії, ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною.

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    Теги: росія війна військові час
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    Росіянам треба чхати на втрати – колишній главком Сухопутних військ РФ