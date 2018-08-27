Єпископ Борис Ґудзяк став лауреатом премії імені Василя Стуса



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Єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк

Ґудзяк отримав диплом лауреата та відзнаку від Українського центру Міжнародного ПЕН-Клубу

Лауреатом цьогорічної премії імені Василя Стуса, вручення якої відбулося у Києві, став єпископ Української греко-католицької церкви та президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк.

Про це повідомляє ВВС-Україна.

Ґудзяк отримав диплом лауреата та відзнаку від Українського центру Міжнародного ПЕН-Клубу.

Зазначається, що він є першим представником духовенства, якого відзначили цією премією.

«Для мене це велика честь. Я з юності виховувався на спадщині Стуса та інших дисидентів. Коли я був ще в школі, в 12-13 років, ми 12 січня щороку голодували на заклик Чорновола. І ці заощадженні копійки ми використовували на купівлю марок та листівок, щоб писати дисидентам», – сказав Ґудзяк під час свого виступу.

У промові єпископ також згадав українського режисера Олега Сенцова, який вже більше 100 днів голодує у російській колонії у місті Лабитнанги.

«Стус – жива історія і позиція, його премія – виклик і обов'язок. Це наш час і, на жаль, наші дилеми. Особливо зараз, коли за полярним колом карається Олег Сенцов, перейшовши ще одну нелюдську відмітку болю і страждань – 100 днів голодування», – заявив єпископ.

Повідомляється, що у неділю також нагородили засновницю «Видавництва старого лева» Маряну Савку.

Премію імені Василя Стуса з 1989 року присуджують літераторам, митцям, режисерам за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. З 2016 року премію вручає український осередок міжнародного ПЕН-клубу. Її лауреатами у різні роки були Сергій Жадан, Іван Світличний, Надія Світлична, Марія Бурмака, Ольга Богомолець, Галина Севрук, Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська та інші.