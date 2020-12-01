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    Єрмак призначив радника, що боротиметься з поширенням фейків

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    Олексій Арестович заявляв, що Росія не хоче прогресу в переговорах щодо Донбасу - Єрмак призначив радника, що боротиметься з поширенням фейків
    Олексій Арестович заявляв, що Росія не хоче прогресу в переговорах щодо Донбасу

    Завдання Олексія Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ, – керівник Офісу президента

    Керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті глави держави.

    Єрмак зазначив, що сьогодні в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати.

    «Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну», – наголосив керівник Офісу Президента.

    Серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони – узгодження позицій профільних відомств і напрацювання «єдиного голосу».

    Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що Росія не хоче прогресу в переговорах щодо Донбасу.

    До слова, 5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори. 

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Теги: Росія Андрій Єрмак Офіс президента радник дезінформація
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