Єрмак веде себе як віцепрезидент

Чи не перевищує Зеленський своїх повноважень, наділяючи голову свого офісу невластивими для його статусу і посади функціями?

Чи знаєте ви, хто такий Антон Вайло?

По секрету скажу, що ця людина чотири роки очолює Адміністрацію Путіна.

Ви бачили, щоб за чотири роки Вайло хоч раз очолював урядову делегацію чи робив заяви з міжнародних відносин, що в принципі не властиво функціоналу керівнику президентської канцелярії?

У нас Єрмак коментує все. Лізе поперед заяв профільних міністрів. Розмірковує про стратегії України. Веде себе вже не як чиновник президентського офісу, а як мінімум віце-президент. Запитання до знавців юридичних нюансів: чи не перевищує Зеленський своїх повноважень, наділяючи голову свого офісу невластивими для його статусу і посади функціями?

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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