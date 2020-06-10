«Слуги народу» задекларували понад мільярд гривень готівкою



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Нардепи показали свої декларації: бідних серед «слуг народу» нема

Найбільше готівкових коштів задекларував нардеп Олег Воронько - 123 мільйонів

Народні депутати від партії «Слуги народу» задекларували 1 млрд. 44 млн. грн. готівкових коштів. На банківських рахунках депутати мають в десять разів менше коштів – 94 млн. грн.

Такі дані відображені у деклараціях народних депутатів, доступних на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (розділ 12, грошові активи).

За даними Комітету виборців України 22 «слуг народу» задекларували готівкою понад 10 млн. грн., 96 депутатів мають готівкою від 2 до 9 млн. грн., 28 депутатів тримають готівкою понад 1 млн. грн.

Серед ТОП-10 депутатів «Слуги народу», які задекларували найбільше готівкових коштів:

Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн. грн. готівкових коштів;

Олександр Сова (№70 у виборчому списку) – 79 млн. грн.;

Роман Мулик (№73 у виборчому списку) – 24 млн. грн.;

Олександр Трухін (ОВО №40) – 21 млн. грн.;

Руслан Горбенко (№109 у виборчому списку) – 21 млн. грн.;

Остап Шипайло (№120 у виборчому списку) – 21 млн. грн.;

Давид Арахамія (голова фракції «Слуга Народу») – 20 млн. грн.;

Гео Лерос (№23 у виборчому списку) – 20 млн. грн.;

Артем Культенко (№19 у виборчому списку) – 19 млн. грн.;

Дмитро Соломчук (№33 у виборчому списку) – 17 млн. грн.

Також понад 10 млн. грн. готівкою задекларували Ігор Марчук, Олександр Скічко, Сергій Іонушас, Артем Нагаєвський, Іван Юнаков, Ольга Савченко, Олександр Дубінський, Олена Шуляк, Олександр Ткаченко (призначений міністром культури та інформаційної політики), Костянтин Касай, Павло Павліш, Негулевський Ігор.

«Задекларований мільярд готівки може мати два логічних пояснення. Певне, повна недовіра депутатів монобільшості до української банківської системи. Друге, можлива схема легалізації чорних коштів. Так, народні депутати можуть декларувати значно більші суми для того, щоб мати пояснення майбутнім тіньовим надходженням», - зазначив голова Комітету виборців Олексій Кошель.

Дані без врахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, їх сумісних коштів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках було переведено в гривневий еквівалент.