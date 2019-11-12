Єрмак звинувачує Держдеп у брехні



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Особистий помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка

Помічник Зеленського: я тільки обговорював під час спілкування з Вільямом Тейлором та Куртом Волкером можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що ніколи не називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі, а тільки обговорював під час спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором та колишнім спецпредставником Держдепу США з України Куртом Волкером можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів.

«Я ніколи не називав Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі. Ми з паном Волкером, паном Тейлором і паном Новіковим (позаштатним радником Зеленського, - ред.) говорили про можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів, зокрема, в армії», - заявив він в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Єрмак зазначив, що під час цієї розмови він згадав, що його сім'ї торкнулася війна, як і більшості інших українських сімей.

«Я хотів би наголосити на необхідності рівності всіх перед законом. На моє глибоке переконання, будь-які факти злодійства і корупції щодо людей, які захищають нашу свободу, неприпустимі і повинні бути покарані», - заявив Єрмак.

Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський повинен прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку «директиву озвучувати позицію, яка збігається з кремлівською, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі».

«Минулого тижня були оприлюднені свідчення тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, які він під присягою давав Конгресу США. І в цих свідченнях звучить шокуюча інформація, що нова українська влада фактично звинувачує у війні проти України - Україну, а не Росію. Порошенка, а не Путіна. Очевидно, що подібні сентенції радісно підхопили російські ЗМІ, адже все це лягає в наратив російської пропаганди про громадянську війну в Україні», - підкреслила Геращенко.

У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США з України Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

Нагадаємо, особистий помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

Як повідомлялося, помічник президента України Андрій Єрмак веде бізнес з росіянином, який має зв’язки із російською владною верхівкою.