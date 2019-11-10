Ключовий міжнародний переговорник від Зеленського Андрій Єрмак вважає, що у війні на Донбасі винна Україна, – Герасимов



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Помічник президента Андрій Єрмак Фото: Ельдар Сарахман/УП

Це проросійська позиція, це те, що кажуть пропагандистські канали в Кремлі

Ключовий радник президента Зеленського Андрій Єрмак, який займається переговорами з міжнародними партнерами України, висловлює погляди, ідентичні кремлівській пропаганді. Це доводять опубліковані у США свідчення під присягою американського дипломата Вільяма Тейлора, – заявив у прямому ефірі телеканалу «Наш» народний депутат України, співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.

«Ключова людина, яка сьогодні займається перемовинами на міжнародній арені – бо в нас МЗС відсунутий від перемовин, – пан Єрмак займає позицію, що Путін не винен! Був оприлюднений офіційний документ американським Конгресом, посол США в Україні пан Тейлор заявив, що на зустрічі з паном Єрмаком і представниками офісу президента Зеленського пан Єрмак чітко сказав, що у війні винен президент Порошенко, а не Кремль і Путін, які напали на нашу країну.

Це – свідчення пана Тейлора під присягою в американському Конгресі. І ми будемо вимагати, щоб Єрмака відсторонили від переговорів. Тому що це проросійська позиція, це те, що кажуть пропагандистські канали в Кремлі. Це ті смисли, які продукує ключова людина від України на перемовинах», – наголосив Артур Герасимов.

Нагадаємо, особистий помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

Як повідомлялося, помічник президента України Андрій Єрмак веде бізнес з росіянином, який має зв’язки із російською владною верхівкою.