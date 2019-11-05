Пранкер «Джокер» виявив, що Єрмак і Тищенко - куми (фото)



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Нардеп Микола Тищенко

«А нам обіцяли, що кумівства у владі не буде», - зауважив пранкер

Особистий помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

Про це пранкер «Джокер» написав на своєму telegram-каналі.

«Виявляється, Єрмак і Тищенко - куми. А нам обіцяли, що кумівства у владі не буде», - повідомив пранкер.

«Джокер» виклав фото Єрмака з хлопчиком, яке нардеп Тищенко прокоментував: «Хрещений тато Андрій Єрмак, вечеря, сім'я».

Як відомо, у Тищенка двоє синів - Данило (2005 р.н.) і Давид (2017 р.н.).

Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

Джерело: Прямий