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    Пранкер «Джокер» виявив, що Єрмак і Тищенко - куми (фото)

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    <span>Нардеп Микола Тищенко</span> - Пранкер «Джокер» виявив, що Єрмак і Тищенко - куми (фото)
    Нардеп Микола Тищенко

    «А нам обіцяли, що кумівства у владі не буде», - зауважив пранкер

    Особистий помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

    Про це пранкер «Джокер» написав на своєму telegram-каналі.

    «Виявляється, Єрмак і Тищенко - куми. А нам обіцяли, що кумівства у владі не буде», - повідомив пранкер.

    «Джокер» виклав фото Єрмака з хлопчиком, яке нардеп Тищенко прокоментував: «Хрещений тато Андрій Єрмак, вечеря, сім'я».

    Як відомо, у Тищенка двоє синів - Данило (2005 р.н.) і Давид (2017 р.н.).

    Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

    Джерело: Прямий

    Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Андрій Єрмак Микола Тищенко
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