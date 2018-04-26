ЄС готує додаткові санкції щодо М’янми

Брюссель уніфікуватиме санкції щодо військових М’янми із США

Представники дипломатичної служби ЄС повідомляють про те, що Брюссель має намір іще на рік продовжити ембарго на постачання озброєння до М’янми. Про це пише Reuters. Окрім того, в ЄС активно обговорюються додаткові санкції щодо генералітету даної країни південно-східної Азії. Брюссель продовжує звинувачувати уряд М’янми в



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Брюссель уніфікуватиме санкції щодо військових М’янми із США

Представники дипломатичної служби ЄС повідомляють про те, що Брюссель має намір іще на рік продовжити ембарго на постачання озброєння до М’янми.

Про це пише Reuters.

Окрім того, в ЄС активно обговорюються додаткові санкції щодо генералітету даної країни південно-східної Азії. Брюссель продовжує звинувачувати уряд М’янми в систематичному порушенні прав людини військовими країни, внаслідок чого 700 тисяч жителів народу рохінджа опинилися біженцями в Бангладеш.

Як наслідок Брюссель точно продовжить дію ембарго на передачу озброєння, яке має завершитися в квітні, і також призупинення тренувань військових М’янми.

Окрім того, очікується, що вже в травні або червні 2018 року будуть накладені санкції на низку керівників збройних сил М’янми. Мова йде про арешт активів і відмову у видачі віз. В першу чергу йдеться про генерал-майора Маунг Маунг Со, який з грудня 2017 року перебуває під дією подібних санкцій із боку США за систематичне переслідування народу рохінджа в штаті Ракхайн.

Нагадаємо, у березні парламент М'янми більшістю голосів обрав новим президентом країни 66-річного Він Мьіна, екс-спікера нижньої палати парламенту і представника правлячої Національної ліги за демократію (НЛД).