ЄС відклав початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії



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Це рішення щодо Північної Македонії й Албанії було офіційно ухвалене на міністерському рівні.

Європейський Союз переніс на жовтень початок переговорів про вступ до своїх лав із Північною Македонією та Албанією.

Про це йдеться у висновках за підсумками засідання Ради ЄС, що пройшло цього вівторка.

«Зважаючи на часові обмеження і важливість цього питання, Рада ЄС повернеться до нього, щоб ухвалити чітке і ґрунтовне рішення якомога швидше і не пізніше жовтня 2019 року», - йдеться у висновках.

Це рішення щодо Північної Македонії й Албанії було офіційно ухвалене на міністерському рівні.

Як повідомлялося, питання про початок переговорів з Албанією і Північною Македонією мало увійти до порядку денного саміту ЄС 20-21 червня. Торік це питання відклали до усунення зауважень щодо процесу реформ в обох країнах. Єврокомісія в травні рекомендувала розпочати переговори, враховуючи, що Північна Македонія та Албанія виконали всі вимоги для цього.

Після початку переговорів процес триватиме кілька років, і навіть тоді членство не буде гарантованим.

Раніше президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що не всі члени ЄС готові розпочати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією – Франція і Нідерланди очолюють в ЄС опозицію щодо розширення блоку.