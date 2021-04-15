«ЄС» вимагає негайно зібрати Раду через рішення уряду «поцупити» 6,5 млрд грн з медицини

Депутати обурені, що кошти на вакцини вирішили взяти з програми медгарантій, а не «позичити» з бюджетів інших установ

Фракція «Європейська солідарність» зібрала необхідні 150 підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради з питань пандемії. Про це з трибуни Ради повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, йдеться на сайті «ЄС».

Вона назвала злочинним рішення уряду забрати з програми медичних гарантій 6,5 мільярдів гривень для закупівлі вакцин.

«Євросолідарність» наполягає на тому, що має бути негайно проведене позачергове засідання Верховної Ради України, яке буде присвячене саме питанню протидії пандемії. Ми вимагаємо перерозподілити кошти з бюджету – тільки не на індустріальні парки для «своїх» та «інвест-нянь», а щоб ці кошти забрали з Офісу президента, із силових та репресивних органів і передали саме медикам і військовим», – наголосила Ірина Геращенко.

Народна депутатка зауважила, що фінансова ситуація в країні критична, а уряд вирішив для закупівлі вакцин забрати гроші з фінансування медичних гарантій – тобто у лікарів та медзакладів, які навпаки потребують підтримки.

«Понадплановий дефіцит Пенсійного фонду сьогодні складає більш як 7,5 мільярдів гривень. Немає грошей на лікарняні, йдуть затримки виплат лікарняних і зарплат. Що відбувається сьогодні в медицині, ми знаємо. Уряд вирішив із бюджетної програми медичних гарантій за один день перекинути 6,5 мільярдів гривень на закупівлю вакцини. Це злочин. А навіщо ж ви вкатали гроші в асфальт, на «велике крадівництво», – обурилася Геращенко.

Вона наголосила, що політсила вимагає проведення засідання Ради нацбезпеки і оборони, присвяченого саме питанням вакцинування населення.

«Ми маємо дуже добре проаналізувати, хто ж винен у зриві вакцинації. Я вам скажу – це не Степанов, не Шмигаль, а Зеленський. Бо він призначив і Шмигаля, і Степанова і попередніх міністрів, і тих, кого ви збираєтеся ставити», – нагадала співголова фракції.

Вона також подякувала кожному народному депутату, який підписався під ініціативою «ЄС» про проведення позачергового засідання, присвяченого пандемії.

«Серед цих 150 підписів немає тільки підписів монобільшості, тому що вони займаються «потьомкінськими деревнями» і думають про те, як вкрасти гроші зі злиденного українського бюджету», – резюмувала Ірина Геращенко.

14 квітня уряд прийняв постанову про додаткове спрямування з державного бюджету коштів в обсязі 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин від гкоронавірусу. Це рішення в той же день погодив Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.