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    В Україні під наглядом Степанова розпочалася вакцинація спортсменів

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    Першими серед олімпійців зробили вакцинацію майстри кульової стрільби - В Україні під наглядом Степанова розпочалася вакцинація спортсменів
    Першими серед олімпійців зробили вакцинацію майстри кульової стрільби
    Фото rbc.ua

    За 99 днів до початку Ігор у Токіо перші олімпійці отримали щеплення від коронавірусу

    В Україні стартувала вакцинація спортсменів. Першими щеплення від коронавірусу отримають олімпійці і кандидати на поїздку в Японію, які ще мають шанс завоювати ліцензію. Вакцинують усіх на добровільних засадах, але з тренерів і спортсменів першої хвилі ніхто не відмовився від ініціативи Міністерства молоді й спорту.

    «На Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови щодо щеплення. Усе на добровільних засадах, – розповів Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту. – Ми хочемо, щоб наші спортсмени не захворіли на коронавірус, тому спільно з МОЗ ми розпочали щеплення вакциною Sinovac».

    «Наше завдання, щоб усі спортсмени поїхали в Японію й на інші змагання без будь-яких обмежень і пишатися потім їхніми перемогами. Це гордість країни, а наше завдання допомагати їм досягати високих результатів», – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який особисто дав старт щепленню спортсменів.

    Першими пройшли вакцинацію спортсмени з кульової стрільби. На повторне щеплення вони мають прибути за 29 днів.

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    Теги: вакцинація Олімпіада-2020
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