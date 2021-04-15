117 тисяч доз. Вакцину Pfizer доставлять в Україну завтра – МОЗ

Степанов сказав, що «дує на воду» щодо строків доставки в Україну вакцини Pfizer

Перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, виділена в межах глобальної ініціативи Covax, прибуде в Україну в п’ятницю, 16 квітня, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У нас є підтвердження від Covax, що завтра мають приїхати 117 тисяч доз. У нас є відповідний документ, більш розширений, щодо слоту літака, але вони стільки разів переносили, починаючи з 15 лютого, що я вже, як то кажуть, дую на воду»,– цитує очільника МОЗ «Новое время».

Нагадаємо, 14 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 15 квітня 2021 року. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби.

За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.