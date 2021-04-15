Мерія звітує про Covid-вакцинацію в Києві

Київ отримав 42600 доз вакцини Covishield і 17200 доз CoronaVac

Наразі в Києві щеплено проти Covid-19 понад 39 тисяч осіб, столиця - лідер вакцинальної кампанії. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Посадовець нагадав, що в кінці лютого місто отримало від Міністерства охорони здоров’я 42600 доз вакциною Covishield.

«У вакцинальній кампанії проти коронавірусу ми займаємо лідируючі позиці. Це стосується і провакцинованих осіб і тих, хто записався в лист очікування на вакцинацію. На сьогодні у столиці бажають вакцинуватися 139 278 осіб. Серед вакцинованих більшу частину становлять медики. Наразі їх провакциновано 18720 осіб. Також щеплення роблять людям похилого віку – кому за 60 років. Їх вакцинували більше 13 тисяч. Киян інших категорій, які першочергово потребують щеплення, – майже 1390 осіб. Також вакцинували військовослужбовців в ООС – 2051 особа. Соціальних працівників вакциновано 1123 особи, а працівників підприємств критичної інфраструктури – майже 1500», – розповів Поворозник.

За його словами, у столиці також розпочато проведення щеплень вакциною CoronaVac.

«У столицю надійшло 17 200 доз цієї вакцини. Першочергово нею щеплять олімпійців та паралімпійців, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх 2021 року, столичних освітян, які працюватимуть на ЗНО-2021 та маломобільних осіб», – пояснив Поворозник.

Заступник голови КМДА нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад із імунізації, які працюють у 120 тимчасових пунктах вакцинації від Covid-19 у закладах охорони здоров’я та інтернатах. Крім того, працюють 85 додаткових стаціонарних пунктів щеплення для вакцинування неорганізованих груп населення. Медики, які вакцинують киян, пройшли необхідну підготовку і навчання.

«Місто продовжує проводити переговори про закупівлю вакцини для Києва. Проте на сьогодні виробники першочергово забезпечують вакциною країни, які раніше законтрактували їх поставку на рівні держав. Містам же окремо дуже важко вести переговори. Але ми не здаємося! Віталій Кличко для ведення переговорів використовує усі можливі особисті зв’язки. І на сьогодні місто веде переговори з кількома виробниками вакцини», – підкреслив Поворозник.

Як повідомляла «Главкому» гендиректорка директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко у відповіді на запит, Міністерство охорони здоров’я розподілило між областями 200 тис. доз китайської вакцини CoronaVac для щеплення від Covid-19. Найбільше вакцини отримали місто Київ (69640 доз) і Київська область (11600).