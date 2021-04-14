Закупівля вакцин в Україні. Степанов придумав, де позичити гроші

Степанов повідомляв, що з 13 квітня в Україні розпочинається вакцинація громадян вакциною CoronaVac

Щоб проплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібно 6,5 млрд грн

Під час формування Держбюджету МОЗ наполягав закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин, повідомив в Facebook очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Про «зраду» навколо грошей на вакцини. Ще пів року тому, під час формування Держбюджету, ми наполягали закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті нам виділили лише 4 млрд грн, за які ми вже придбали препарати», – заявив Степанов.

Він додав: «Сьогодні, щоб проплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібно 6,5 млрд грн».

«Щоб не вносити зміни до Держбюджету і не втрачати час, ми вирішили тимчасово перевести цю суму з четвертого кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин. Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом 3 місяців має зобов'язання повернути відповідну суму назад», – написав очільник МОЗ.

У МОЗ сьогодні заявили, що 403 553 людини було щеплено проти Covid-19 від початку вакцинальної кампанії, при цьому 15 152 людини щеплено проти Covid-19 за добу 13 квітня 2021 року.

Цього тижня в Україну мають доставити 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer.

Також Степанов повідомив, що з 13 квітня в Україні розпочинається вакцинація громадян вакциною CoronaVac.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2020 року державне підприємство «Медичні Закупівлі України» МОЗ підписало з АТ «Лекхім» договір про поставку китайської вакцини проти Covid-19 виробництва компанії Sinovac. У рамках цієї угоди поточного року Україна одержить 1,913 млн флаконів з вакциною загальною ціною 964,31 млн грн.

При цьому експерти вже підрахували: вартість однієї дози вакцини виробництва Sinovac для України коштуватиме 504 грн, що відповідає найдорожчій у світі вакцині від американської компанії Moderna.