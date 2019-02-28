Росія відмовила українським консулам у доступі до політв’язня Кольченка



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Олександра Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму

Керівництво колонії аргументувало відмову тим, що нібито він являється громадянином РФ

Керівництво виправної колонії №6 Челябінської області 25 лютого відмовило українським консулам у відвіданні Олександра Кольченка, аргументуючи це тим, що, нібито він являється громадянином РФ. Про це на брифінгу у четвер повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає УНН.

«Керівництво виправної колонії номер 6 по Челябінській області 25 лютого відмовило українським консулам у відвіданні Олександра Кольченка, аргументуючи це тим, що нібито, Олександр - громадянин РФ», - повідомила речниця.

За словами Зеленко, МЗС вчергове констатує тотальне порушення прав українських політв’язнів і непоодинокий випадок насильницького переведення їх до громадянств РФ.

«Ми вимагаємо від РФ зупинити цю вакханалію безправ’я і звільнити українців, незаконно утриманих в російських тюрмах», - наголосила вона.

Нагадаємо, справу Сенцова і Кольченко в ЄСПЛ все ще відкладено.

Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.

Нагадаємо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.