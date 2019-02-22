В ЄСПЛ пояснили, чому не підтримали додатковий запит України щодо українських моряків



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В ЄСПЛ прокоментували додатковий запит України щодо забезпечення прав та надання належної медичної допомоги українським військовим морякам

За даними ЄСПЛ, вже є відповідне рішення Євросуду щодо українських моряків, ухвалене на початку грудня

Європейський суд з прав людини не запровадив додаткових термінових заходів на захист прав полонених в Росії українських військових моряків, оскільки вже є відповідне рішення ЄСПЛ щодо моряків, ухвалене на початку грудня 2018 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію прес-служби ЄСПЛ, де прокоментували додатковий запит України щодо забезпечення прав та надання належної медичної допомоги українським військовим морякам, які у статусі військовополонених утримуються в РФ.

«Суд визначив, що запит від уряду України від 15 лютого відносно трьох моряків був еквівалентним запиту, внесеному 28 листопада 2018 року, і, таким чином, є складовою тимчасових (термінових – ред.) заходів, вжитих за правилом 39 від 4 грудня 2018 року», - пояснили у ЄСПЛ.

Як повідомлялося, троє з 24 українських полонених військових моряків, які протиправно утримуються у слідчих ізоляторах у Москві, потребують негайної медичної допомоги.

4 грудня 2018 року на запит України у рамках нового міждержавного позову України проти Росії ЄСПЛ запровадив термінові заходи з вимогою до російської сторони забезпечити права полонених українських військових моряків, включаючи надання їм належної медичної допомоги.

Український уряд пізніше подав до ЄСПЛ додаткову інформацію щодо стану здоров’я моряків і просив суд вказати Росії на необхідність переведення моряків до медичних закладів.

Як повідомлялося, трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

Моряка Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.

Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».