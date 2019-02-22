  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В ЄСПЛ пояснили, чому не підтримали додатковий запит України щодо українських моряків

    • Розсилка
    <p>В ЄСПЛ прокоментували додатковий запит України щодо забезпечення прав та надання належної медичної допомоги українським військовим морякам</p> - В ЄСПЛ пояснили, чому не підтримали додатковий запит України щодо українських моряків

    В ЄСПЛ прокоментували додатковий запит України щодо забезпечення прав та надання належної медичної допомоги українським військовим морякам

    За даними ЄСПЛ, вже є відповідне рішення Євросуду щодо українських моряків, ухвалене на початку грудня

    Європейський суд з прав людини не запровадив додаткових термінових заходів на захист прав полонених в Росії українських військових моряків, оскільки вже є відповідне рішення ЄСПЛ щодо моряків, ухвалене на початку грудня 2018 року.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію прес-служби ЄСПЛ, де прокоментували додатковий запит України щодо забезпечення прав та надання належної медичної допомоги українським військовим морякам, які у статусі військовополонених утримуються в РФ.

    «Суд визначив, що запит від уряду України від 15 лютого відносно трьох моряків був еквівалентним запиту, внесеному 28 листопада 2018 року, і, таким чином, є складовою тимчасових (термінових – ред.) заходів, вжитих за правилом 39 від 4 грудня 2018 року», - пояснили у ЄСПЛ.

    Як повідомлялося, троє з 24 українських полонених військових моряків, які протиправно утримуються у слідчих ізоляторах у Москві, потребують негайної медичної допомоги.

    4 грудня 2018 року на запит України у рамках нового міждержавного позову України проти Росії ЄСПЛ запровадив термінові заходи з вимогою до російської сторони забезпечити права полонених українських військових моряків, включаючи надання їм належної медичної допомоги.

    Український уряд пізніше подав до ЄСПЛ додаткову інформацію щодо стану здоров’я моряків і просив суд вказати Росії на необхідність переведення моряків до медичних закладів.

    Як повідомлялося, трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

    Моряка Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.

    Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

    Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».

    Читайте також
    Росія суд ЄСПЛ СІЗО Азовське море Україна ВМС українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ