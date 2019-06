США закликали РФ звільнити засуджених в Криму Давиденка і Бекірова

У посольстві США в Україні закликали негайне звільнити всіх українських політичних в'язнів

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві висловило стурбованість у зв'язку з рішеннями російських судів у Криму продовжити арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова, а також вироком, винесеним щодо громадянина України Костянтина Давиденка.

У посольстві США в Україні закликали негайне звільнити всіх українських політичних в'язнів.

«Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едема Бекірова і засудження Костянтина Давиденка до 10 з половиною років ув'язнення. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів», – ідеться в заяві.

We are deeply concerned by yesterday’s reported court decisions in Crimea to extend the arrest of Edem Bekirov and to sentence Kostiantyn Davydenko to 10.5 years in prison. Russia should release all Ukrainian political prisoners immediately. #CrimeaIsUkraine