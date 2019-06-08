  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США закликали РФ звільнити засуджених в Криму Давиденка і Бекірова

    • Розсилка
    Бекіров залишиться під арештом до 12 серпня; він тяжко хворий і може не пережити ув'язнення - США закликали РФ звільнити засуджених в Криму Давиденка і Бекірова
    Бекіров залишиться під арештом до 12 серпня; він тяжко хворий і може не пережити ув'язнення

    У посольстві США в Україні закликали негайне звільнити всіх українських політичних в'язнів

    Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві висловило стурбованість у зв'язку з рішеннями російських судів у Криму продовжити арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова, а також вироком, винесеним щодо громадянина України Костянтина Давиденка.

    У посольстві США в Україні закликали негайне звільнити всіх українських політичних в'язнів.

    «Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едема Бекірова і засудження Костянтина Давиденка до 10 з половиною років ув'язнення. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів», – ідеться в заяві.

    7 червня підконтрольний окупаційній владі Криму суд Сімферополя продовжив на 2 місяці тримання під вартою політв’язня Едема Бекірова, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

    6 червня російський Верховний суд Криму засудив до 10,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого звинуватили в шпигунстві.

    Росія суд США політв’язні арешт посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ