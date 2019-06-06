  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти в Криму посадили українця на 10 років за «шпигунство»

    • Розсилка
    Окупанти в Криму посадили українця на 10 років за «шпигунство»

    У ФСБ заявили, що українець Костянтин Давиденко був завербований Службою безпеки України

    Громадянин України Костянтин Давиденко засуджений окупантами у Криму до 10,5 років ув'язнення. У четвер, 6 червня, Верховний суд анексованого Криму визнав Давиденка винним у шпигунстві на користь України.

    Про це повідомила прес-служба російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).

    «6 червня Верховним судом Республіки Крим визнаний винним в скоєнні шпигунства (стаття 276 КК РФ) громадянин України Давиденко Костянтин Олександрович, затриманий в лютому 2018 року ФСБ в Сімферополі», - заявили в ФСБ, де сказали, що в ході суду Давиденко «повністю визнав провину і розкаявся в скоєному».

    За даними ФСБ і суду, «будучи завербованим Службою безпеки України та виконуючи розвідувальні завдання, Давиденко на території республіки Крим цілеспрямовано здійснював збір в цілях передачі в українську спецслужбу відомостей про новітні зразки військової техніки, електроніки, засобів зв'язку третього покоління і приладів нічного бачення, витік яких міг завдати шкоди безпеці РФ».

    Нагадаємо, у російському Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив активіста з окупованого Криму Євгенія Каракашева до 6 років позбавлення волі у справі про «заклики до тероризму» в інтернеті.

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    Крим Росія окупанти СБУ суд ФСБ шпигун путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ