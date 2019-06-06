Окупанти в Криму посадили українця на 10 років за «шпигунство»



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У ФСБ заявили, що українець Костянтин Давиденко був завербований Службою безпеки України

Громадянин України Костянтин Давиденко засуджений окупантами у Криму до 10,5 років ув'язнення. У четвер, 6 червня, Верховний суд анексованого Криму визнав Давиденка винним у шпигунстві на користь України.

Про це повідомила прес-служба російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).

«6 червня Верховним судом Республіки Крим визнаний винним в скоєнні шпигунства (стаття 276 КК РФ) громадянин України Давиденко Костянтин Олександрович, затриманий в лютому 2018 року ФСБ в Сімферополі», - заявили в ФСБ, де сказали, що в ході суду Давиденко «повністю визнав провину і розкаявся в скоєному».

За даними ФСБ і суду, «будучи завербованим Службою безпеки України та виконуючи розвідувальні завдання, Давиденко на території республіки Крим цілеспрямовано здійснював збір в цілях передачі в українську спецслужбу відомостей про новітні зразки військової техніки, електроніки, засобів зв'язку третього покоління і приладів нічного бачення, витік яких міг завдати шкоди безпеці РФ».

Нагадаємо, у російському Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив активіста з окупованого Криму Євгенія Каракашева до 6 років позбавлення волі у справі про «заклики до тероризму» в інтернеті.

Джерело: Интерфакс