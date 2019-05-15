Справа «Україна проти Росії»: ЄСПЛ назвав нову дату слухань щодо окупації Криму



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У лютому ЄСПЛ переніс слухання «кримського» позову України проти Росії

Слухання у справі «Україна проти Росії» щодо окупації Криму у Європейському суді з прав людини, які зірвалися в лютому, відбудуться 11 вересня цього року.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений уряду у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

«Тільки що Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав листа, на який ми чекали з лютого цього року. Засідання Суду стосовно прийнятності заяви 20958/14 (по Криму) призначено на 11 вересня 2019 року. Тримаємо кулаки та перехрещені пальці, щоб цього разу воно відбулось», - повідомив Ліщина на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в лютому Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про перенесення на невизначений наразі термін публічних слухань у «кримській» скарзі України проти Росії. Про це стало відомо незадовго до лютневого засідання, тож рішення про таке перенесення у настільки короткий час було безпрецедентним.

За скаргою суд повинен розглянути питання про те, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму ще до «юридичного оформлення» анексії рішенням Державної думи РФ.

Зазначимо, що протягом 2018 року Україна подала до Європейського суду з прав людини дві нові міждержавні справи проти Росії - щодо порушення прав політичних в’язнів та щодо захоплених українських моряків.

Таким чином, на сьогодні у провадженні Європейського суду з прав людини знаходиться п’ять справ України проти Росії, а саме: