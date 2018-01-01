«Євробачення-2018»: стали відомі перші три фіналісти Нацвідбору

У першому півфіналі взяли участь дев'ять українських виконавців

Сьогодні, 10 лютого, відбувся перший півфінал Національного відбору на «Євробачення-2018». У ньому взяли участь дев'ять виконавців, а саме: Сергій Бабкін, Сonstantin, Laud, групи Kazka, The Вйо, Kozak System, Vilna, Pur: Pur і The Erised. Як повідомляє «Главком», один бал від членів журі за результатами виступу



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У першому півфіналі взяли участь дев'ять українських виконавців

Сьогодні, 10 лютого, відбувся перший півфінал Національного відбору на «Євробачення-2018». У ньому взяли участь дев'ять виконавців, а саме: Сергій Бабкін, Сonstantin, Laud, групи Kazka, The Вйо, Kozak System, Vilna, Pur: Pur і The Erised.

Як повідомляє «Главком», один бал від членів журі за результатами виступу отримав гурт Kozak System, два бали - The Вйо, три бали отримала Vilna, чотири бали - група Kazka, п'ять балів від членів журі у гурту The Erised, гурт Pur: Pur має шість балів, Сonstantin отримав оцінку - сім балів, вісім балів отримав Сергій Бабкін, найбільша кількість голосів від членів журі дісталася Laud.

Натомість глядачі віддали усього один бал The Вйо, два бали - Сonstantin, три бали отримали від глядачів Kozak System, чотири бали у Сергія Бабкіна, п'ять балів - група Kazka, у Pur: Pur - шість балів, сім балів - Laud, вісім балів - The Erised, дев'ять балів отримала Vilna.

Таким чином у фінал вийшли Laud (16 балів), The Erised (13 балів) та Vilna (12 балів).

Членами журі Національного відбору-2018 були: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Нагадаємо, на пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

Представник України на «Євробаченні» ще не визначився. У національному відборі візьмуть участь 18 виконавців.

Півфінали національного відбору заплановані на 10 і 17 лютого, фінал – на 24 лютого.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.