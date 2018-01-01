Стала відома дата виступу українського представника на «Євробаченні-2018»

Жеребкування відбулося 29 січня в столиці Португалії

На пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня. Згідно з його результатами, у другому півфіналі разом з Україною виступатимуть представники Росії, Сербії, Данії, Румунії, Австралії, Молдови, Сан-Марино, Нідерландів,



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Жеребкування відбулося 29 січня в столиці Португалії

На пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

Згідно з його результатами, у другому півфіналі разом з Україною виступатимуть представники Росії, Сербії, Данії, Румунії, Австралії, Молдови, Сан-Марино, Нідерландів, Чорногорії, Швеції, Угорщини, Мальти, Латвії, Грузії, Польщі й Словенії.

У першому півфіналі братимуть участь Білорусь, Болгарія, Литва, Албанія, Чехія, Бельгія, Ісландія, Азербайджан, Ізраїль, Естонія, Швейцарія, Фінляндія, Австрія, Ірландія, Вірменія, Кіпр, Хорватія, Греція й Македонія.

Відразу в фіналі виступатимуть представники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії та Португалії.





Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

Представник України на «Євробаченні» ще не визначився. У національному відборі візьмуть участь 18 виконавців.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.