Кличко передав меру Лісабона «ключі» від Євробачення

Кличко сподівається, що через рік Лісабон поверне ключі від Євробачення знову Києву

Мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні. Цієї весни саме португальська столиця прийматиме пісенний конкурс. «Коли у 2016 році Джамала перемогла на Євробаченні, я буквально стрибав від радості. І ми всі були їй вдячні. Адже світ знову почув про Україну, оцінив її талант, музику і душу!



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Віталій Кличко під час отримання ключів від Євробачення у 2017 році

Кличко сподівається, що через рік Лісабон поверне ключі від Євробачення знову Києву

Мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні. Цієї весни саме португальська столиця прийматиме пісенний конкурс.

«Коли у 2016 році Джамала перемогла на Євробаченні, я буквально стрибав від радості. І ми всі були їй вдячні. Адже світ знову почув про Україну, оцінив її талант, музику і душу! Ми раділи нагоді вчергове представити світу наше гарне місто. Адже Київ вже вдруге приймав Євробачення», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що і організатори, і всі учасники та гості залишилися задоволеними і високо оцінили проведення Євробачення в Києві. «Тож з високо піднятою головою ми сьогодні передаємо ключі від конкурсу Лісабону. Завдяки Сальвадору Собралу і його душевній джазовій баладі минулого року Португалія вперше перемогла в конкурсі Євробачення. Ми передаємо Лісабону естафету! І саме з цієї хвилини розпочинається відлік часу до старту пісенного конкурсу, який цього року відбудеться в столиці Португалії», - сказав Кличко.

Київський міський голова підкреслив, що музику люблять всі і вона єднає світ, робить його добрішим, дарує людям настрій. І саме завдяки Євробаченню люди в усьому світі мають можливість - через музику - дізнатися про культуру, характер, вподобання людей в багатьох країнах.

«Ми вітаємо Лісабон і чекаємо на чудове музичне свято цієї весни! І, скажу чесно, дуже сподіваюся, що через рік Лісабон поверне ключі від Євробачення знову Києву!» – пожартував Кличко.

Також в Лісабоні, який є містом-побратимом Києва, відбулася зустріч Кличка з мером португальської столиці Фернандо Медіною. Мер Києва, зокрема, побажав колезі успіхів у проведенні Євробачення-2018. «Адже конкурс Євробачення - це не тільки чудове свято, а й величезна відповідальність та великі організаційні зусилля», - сказав Кличко.